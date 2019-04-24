В Финляндии в 2018 попросили убежища более 100 свидетелей Иеговы

Согласно свежим отчетам, меры, которые принимают российские власти против членов секты ”Свидетели Иеговы”, по-прежнему продолжаются и в этом году, пишет Yle.

Согласно опубликованному Миграционной службой отчету, в домах Свидетелей Иеговы проходят обыски, их также задерживают в разных уголках России.

В РФ Свидетели Иеговы с недавних пор считаются экстремистской организацией, деятельность которой находится под запретом.

В Финляндию из России в прошлом году прибыло 490 просителей убежища, из них, соглас Миграционному ведомству, более ста — члены секты.