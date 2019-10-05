В Финляндии удвоился срок рассмотрения визовых заявлений для рабочих

Затягивается рассмотрение запросов на ВНЖ, которые подают стремящиеся в Финляндию иностранные специалисты. Специалисты отмечают, что срок рассмотрения визовых заявлений удвоился, по сравнению с 2018 годом.
На пути квалифицированных иностранных работников, стремящихся в Финляндию, появляется все больше преград.
Согласно статистике Миграционного ведомства, в среднем рассмотрения заявлений на ВНЖ для иностранных специалистов в этом году составлял порядка 52 дней. Это в два раза дольше, чем в прошлом году.
Процесс выдачи виз затягивается из-за нехватки персонала в Миграционной службе.
В то же время практически все иностранные специалисты, запросившие финскую визу, ее получили.
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