05.10.2019, 19:25

В Финляндии удвоился срок рассмотрения визовых заявлений для рабочих

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Soome parlamendi valimised.
Soome parlamendi valimised.Foto: Jaanus Lensment

Затягивается рассмотрение запросов на ВНЖ, которые подают стремящиеся в Финляндию иностранные специалисты. Специалисты отмечают, что срок рассмотрения визовых заявлений удвоился, по сравнению с 2018 годом.

На пути квалифицированных иностранных работников, стремящихся в Финляндию, появляется все больше преград.

Согласно статистике Миграционного ведомства, в среднем рассмотрения заявлений на ВНЖ для иностранных специалистов в этом году составлял порядка 52 дней. Это в два раза дольше, чем в прошлом году.

Процесс выдачи виз затягивается из-за нехватки персонала в Миграционной службе.

В то же время практически все иностранные специалисты, запросившие финскую визу, ее получили.

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