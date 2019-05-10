10.05.2019, 19:20
В Финляндии участились случаи бешенства. Виной всему собаки из-за границы
В Финляндии все чаще подозревают случаи заболевания бешенством. Причина тому — туризм и собаки, которых финны спасают из-за границы.
В Финляндии все чаще подозревают случаи заболевания бешенством. Причина тому — туризм и собаки, которых финны спасают из-за границы.
В прошлом году порядка 90 человек получили вакцину от бешенства, что больше, чем когда-либо ранее.
Причиной увеличения случаев вакцинации является рост туризма, а также собаки, которых привозят в Финляндию из-за рубежа.
Как заявляет эксперт, у более чем сорока процентов спасенных из России и доставленных в Финляндию собак в крови не обнаружилось антител к бешенству, хотя, согласно паспортам, их прививали от водобоязни.
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