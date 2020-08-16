16.08.2020, 11:55

В Финляндии три молодых человека врезались в столб и погибли


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Tallinn-Narva mnt 19 km
Tallinn-Narva mnt 19 kmFoto: Ilmar Saabas

Три молодых человека погибли и один был госпитализирован в результате аварии в городе Нокиа в Финляндии ночью в воскресенье, сообщает Yle.

Автомобиль ехал по трассе номер 11 со стороны Пори и, съехав по какой-то причине с дороги, врезался в дерево. По словам комиссара Полиции Внутренней Финляндии Маркку Лааксо, возле места происшествия нет развязок или перекрестков, которые могли бы повлиять на случившееся.

По имеющимся на этот момент данным, авария произошла без участия других транспортных средств.

Полиция не комментирует, что могло стать причиной ДТП. Происшествие расследуется пока по статьям ”нарушение правил безопасности дорожного движения”, ”причинение смерти” и ”вождение в нетрезвом виде”.

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