В Финляндии судят русскоязычного выходца из Латвии за подготовку взрыва в толпе иностранцев(4)
Уездный суд 16 января начал рассмотрение дела о подготовке взрыва в центре Хельсинки на исходе 2018 года, сообщает Iltalehti.
Уездный суд 16 января начал рассмотрение дела о подготовке взрыва в центре Хельсинки на исходе 2018 года, сообщает Iltalehti.
По данным следствия, акт массового насилия из идеологических соображений мужчина планировал совершить в новогоднюю ночь в толпе иностранцев, исповедующих не характерную для коренного населения Финляндии религию. Тестовый взрыв он осуществил в октябре 2018-го, пишет "Фонтанка.ру".
Подсудимый обвинения в подготовке преступления против жизни и здоровья отрицает, признавая только факт скачивания инструкции по сборке взрывного устройства в даркнете и пьяный разговор с коллегой, в котором раскрыл свои намерения взорвать бомбу.
В ходе предварительного следствия мужчина заявлял, что хочет, чтобы представители различных культур и религий находились вместе. По его мнению, они должны "быть там, где их место". А в Европе должна быть "европейская культура".
По данным местного регистра, у подсудимого нет в Финляндии домашнего адреса. Как пишет Helsingin Sanomat, ранее он жил в Латвии. В судебном процессе мужчина пользуется услугами русскоязычного переводчика.
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