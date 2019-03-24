24.03.2019, 16:40

В Финляндии "Солдат Одина" набросился на министра иностранных дел на фермерской ярмарке

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rus.delfi.ee
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В Финляндии "Солдат Одина" набросился на министра иностранных дел на фермерской ярмарке
Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Охранники задержали нападавшего, пишет Yle.

Мужчина пытался напасть на министра иностранных дел Тимо Сойни на фермерском рынке в Корсо, Вантаа.

Охранники скрутили нападавшего, одетого в курту, украшенную нашивками экстремистской организации Soldiers of Odin.

После инцидента Сойни продолжил общение с избирателями.

Сегодня на фермерском рынке представители сразу нескольких партий встречаются с электоратом в преддверии выборов.

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