24.03.2019, 16:40
В Финляндии "Солдат Одина" набросился на министра иностранных дел на фермерской ярмарке(65)
Охранники задержали нападавшего, пишет Yle.
Охранники задержали нападавшего, пишет Yle.
Мужчина пытался напасть на министра иностранных дел Тимо Сойни на фермерском рынке в Корсо, Вантаа.
Охранники скрутили нападавшего, одетого в курту, украшенную нашивками экстремистской организации Soldiers of Odin.
После инцидента Сойни продолжил общение с избирателями.
Сегодня на фермерском рынке представители сразу нескольких партий встречаются с электоратом в преддверии выборов.
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