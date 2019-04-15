15.04.2019, 07:40

В Финляндии социал-демократы одержали победу на выборах и будут формировать правительство


ИТАР-ТАСС
EST
Soome parlamendi valimised.
Soome parlamendi valimised.Foto: Jaanus Lensment

Оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП) победила на выборах в парламент Финляндии по итогам подсчета 100% голосов, но с минимальным отрывом от ближайших преследователей — "Истинных финнов", также представляющих оппозицию. Об этом сообщило в понедельник министерство юстиции страны.

Социал-демократы набрали 17,7%. Они, однако, лишь на доли процента опередили занявших второе место "Истинных финнов" — у этой партии 17,5%, на третьем месте — Национальная коалиционная партия (НКП) — 16,9%. Далее — правящий "Финляндский центр" (ФЦ) с 13,9%, для которого выборы закончились ожидаемым разочарованием и потерей 18 мандатов в парламенте, на пятой позиции — оппозиционный "Союз "зеленых" (11,4%).

У остальных партий — менее 10% голосов. Оппозиционный "Левый союз" набрал 8,6%, оппозиционная Шведская народная партия — 4,4%, оппозиционная Христианская демократическая партия — 3,9%, правительственное "Синее будущее" — 1%, эта партия оказалась единственной из ранее входивших в парламент, которая не получает мест в его новом составе.

Рекорд Нийнистё побит


Председатель "Истинных финнов" Юсси Халла-ахо оказался самым популярным кандидатом в стране — он получил 30,5 тыс. личных голосов в Хельсинкском избирательном округе. На втором месте — глава "Левого союза" Ли Андерссон (24,4 тыс.). Для сравнения — у лидера социал-демократов Антти Ринне — только 12 тыс. голосов.

Как сообщила газета Ilta-Sanomat, Халла-ахо побил рекорд, установленный еще в 1999 году нынешним президентом Финляндии Саули Нийнистё — в тот год он получил в Хельсинки 30,4 тыс. голосов.

Перспективы формирования правительства


Результат выборов и победа СДП не стали неожиданностью — партия стабильно лидировала во всех предвыборных рейтингах. Как победители социал-демократы получили самое большое число мест в парламенте — 40. Но для формирования большинства им придется создавать коалицию с другими политическими силами. У "Истинных финнов" мест почти столько же — 39, у НКП — 38, у ФЦ — 31.

Как сообщил журналистам лидер социал-демократов Антти Ринне, для формирования правительственной коалиции его партия "разошлет вопросы всем остальным, чтобы понять, насколько совпадают позиции". Он подчеркнул, что не готов сказать, с кем будет строить коалиционное правительство, и ушел от ответа на вопрос о нежелании сотрудничать со сторонниками жесткой миграционной политики "Истинными финнами", но в то же время указал, что для него "важны ценности". "С Юсси Халла-ахо (лидером "Истинных финнов" — прим. ТАСС) они у нас разные", — уточнил Ринне.

Формировать правительственную коалицию нужно "с запасом" — из 200 депутатов на правительственный блок должен приходиться не 101 человек, а намного больше. При этом в принципе социал-демократы могут справиться с такой задачей и без "Истинных финнов", предложив создать правительство НКП и ФЦ, а также менее крупным партиям — например, "зеленым" и "Левому союзу", у которых 20 и 16 мандатов.

Ринне в своей речи перед сторонниками в воскресенье вечером заявил, что СДП не побеждала с 1999 года и что теперь она будет партией премьер-министра. Вопрос о том, кто займет два других важных поста — главы МИД и министра финансов — пока открыт.

Нынешний министр финансов, глава НКП Петтери Орпо останется в парламенте и, скорее всего, вступит в переговоры о коалиции с Ринне. В свою очередь, премьер-министр, лидер ФЦ Юха Сипиля тоже не исключил такого варианта, однако у него и СДП разные взгляды на социальную политику, что не делает создание коалиции слишком легкой задачей. Во всяком случае, когда социал-демократы входили в кабмин в прошлый раз (при правительствах Юрки Катайнена и Александера Стубба в 2011-2015 годах), центристы были в оппозиции, как и "Истинные финны".

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О выборах


Всего финны выбирали из почти 2,5 тыс. кандидатов от 19 партий. Избирательным правом в Финляндии обладает 4,25 млн человек из 5,5-миллионного населения. Окончательные подтвержденные результаты будут обнародованы 17 апреля.

Предыдущие выборы прошли весной 2015 года. По их итогам было сформировано трехпартийное правительство в составе "Финляндского центра", Национальной коалиционной партии и "Истинных финнов". В 2017 году в результате внутрипартийного раскола "Истинные финны" перешли в оппозицию, отделившееся от них "Синее будущее" осталось в составе кабмина.

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