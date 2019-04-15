В Финляндии социал-демократы одержали победу на выборах и будут формировать правительство



Результат выборов и победа СДП не стали неожиданностью — партия стабильно лидировала во всех предвыборных рейтингах. Как победители социал-демократы получили самое большое число мест в парламенте — 40. Но для формирования большинства им придется создавать коалицию с другими политическими силами. У "Истинных финнов" мест почти столько же — 39, у НКП — 38, у ФЦ — 31.

Как сообщил журналистам лидер социал-демократов Антти Ринне, для формирования правительственной коалиции его партия "разошлет вопросы всем остальным, чтобы понять, насколько совпадают позиции". Он подчеркнул, что не готов сказать, с кем будет строить коалиционное правительство, и ушел от ответа на вопрос о нежелании сотрудничать со сторонниками жесткой миграционной политики "Истинными финнами", но в то же время указал, что для него "важны ценности". "С Юсси Халла-ахо (лидером "Истинных финнов" — прим. ТАСС) они у нас разные", — уточнил Ринне.

Формировать правительственную коалицию нужно "с запасом" — из 200 депутатов на правительственный блок должен приходиться не 101 человек, а намного больше. При этом в принципе социал-демократы могут справиться с такой задачей и без "Истинных финнов", предложив создать правительство НКП и ФЦ, а также менее крупным партиям — например, "зеленым" и "Левому союзу", у которых 20 и 16 мандатов.

Ринне в своей речи перед сторонниками в воскресенье вечером заявил, что СДП не побеждала с 1999 года и что теперь она будет партией премьер-министра. Вопрос о том, кто займет два других важных поста — главы МИД и министра финансов — пока открыт.

Нынешний министр финансов, глава НКП Петтери Орпо останется в парламенте и, скорее всего, вступит в переговоры о коалиции с Ринне. В свою очередь, премьер-министр, лидер ФЦ Юха Сипиля тоже не исключил такого варианта, однако у него и СДП разные взгляды на социальную политику, что не делает создание коалиции слишком легкой задачей. Во всяком случае, когда социал-демократы входили в кабмин в прошлый раз (при правительствах Юрки Катайнена и Александера Стубба в 2011-2015 годах), центристы были в оппозиции, как и "Истинные финны".

О выборах





Всего финны выбирали из почти 2,5 тыс. кандидатов от 19 партий. Избирательным правом в Финляндии обладает 4,25 млн человек из 5,5-миллионного населения. Окончательные подтвержденные результаты будут обнародованы 17 апреля.

Предыдущие выборы прошли весной 2015 года. По их итогам было сформировано трехпартийное правительство в составе "Финляндского центра", Национальной коалиционной партии и "Истинных финнов". В 2017 году в результате внутрипартийного раскола "Истинные финны" перешли в оппозицию, отделившееся от них "Синее будущее" осталось в составе кабмина.