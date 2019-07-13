В Финляндии "серийный душитель" отправлен на психиатрическую экспертизу после четвертого убийства

Согласно суду, имеются основания прояснить, как особенности личности Пенттиля повлияли на его способность контролировать своё поведение.

Пенттиля обвиняют в убийстве пятидесятидвухлетней женщины. Согласно обвинению, он жестоко задушил жертву, используя в том числе кожаный ремень и колготки.

Ранее уездный суд приговорил Пенттиля к пожизненному заключению.

Это не первое тюремное заключение Пенттиля — ранее он был осужден за 3 убийства с отягчающими обстоятельствами.

Известный в СМИ как ”серийный душитеь” 52-летний Микаэль Пенттиля в очередной раз предстал перед судом 10 июля.Теперь он обвиняется в убийстве 52-летней женщины, произошедшем 13-го апреля в районе Алппихарью, что в Хельсинки, пишет YLE.

В ходе допроса в полиции Пенттиля признался, что виновен в непреднамеренном убийстве, но отрицал обвинения в умышленном убийстве.

Версия обвинения

Прокурор Эйя Велитски сегодня заявила в суде, что жертва погибла от удушения руками, кожаным поясом и колготками в результате продолжительной борьбы, которая длилась от 6 до 8 минут. После содеянного, убийца еще на два дня остался в квартире жертвы, чтобы убрать следы своего присутствия. Все это, по мнению обвинения, говорит об обдуманном и намеренном преступлении, совершенном с особой жестокостью.

Версия защиты