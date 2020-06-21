21.06.2020, 22:12
В Финляндии с понедельника вступает в силу новый этап смягчения коронавирусных ограничений(4)
С 22 июня в Финляндии будут сняты некоторые ограничения, касающиеся ресторанов, передает Yle.fi.
С 22 июня в Финляндии будут сняты некоторые ограничения, касающиеся ресторанов, передает Yle.fi.
В частности, рестораны смогут работать до двух часов ночи и продавать алкогольные напитки до часа ночи. Также снимается запрет на шведские столы.
Количество посетителей ограничат до 75 % от обычного. До сих пор в рестораны можно было впускать только половину посетителей от заявленной вместимости заведения.
Владельцы ресторанов должны по-прежнему соблюдать правила гигиены и следить за безопасной дистанцией между посетителями.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Самая несчастная женщина: что не так с новым выходом Мелании
Назван новый «виновник» смертельного ДТП при участии Ефремова
Трюк с мылом: за пару минут горелки как новые
Одно условие: от COVID-19 можно вылечиться без лекарств