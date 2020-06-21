В Финляндии с понедельника вступает в силу новый этап смягчения коронавирусных ограничений

В частности, рестораны смогут работать до двух часов ночи и продавать алкогольные напитки до часа ночи. Также снимается запрет на шведские столы.

Количество посетителей ограничат до 75 % от обычного. До сих пор в рестораны можно было впускать только половину посетителей от заявленной вместимости заведения.

Владельцы ресторанов должны по-прежнему соблюдать правила гигиены и следить за безопасной дистанцией между посетителями.