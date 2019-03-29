29.03.2019, 21:25

В Финляндии раскрыли масштабную сеть педофилов. Среди изъятой у них порнографии было и видео убийства ребенка

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rus.delfi.ee
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В Финляндии раскрыли масштабную сеть педофилов. Среди изъятой у них порнографии было и видео убийства ребенка
Foto: Madis Veltman

Вчера стало известно, что Центральная криминальная полиция Финляндии раскрыла масштабную сеть детской порнографии. Среди подозреваемых пятеро финнов. Подозреваемые входили в международную сеть, занимавшуюся распространением детской порнографии. Жертвы преступления — шесть финских мальчиков в возрасте от шести до пятнадцати лет, пишет YLE.

Преступления классифицируют, в частности, как сексуальную эксплуатацию ребенка с отягчающими обстоятельствами и тяжкое изнасилование. Они были совершены в 2004-2018 годах.

Главный подозреваемый по делу о сексуальных преступлениях против детей ранее работал с детьми в одном из лютеранских приходов в регионе Южная Похъянмаа. По информации Yle, он также входил в состав приходского совета. Мужчину подозревают в том числе в тяжком изнасиловании ребенка.

Ilta-Sanomat пишет, что среди конфискованного у преступников детского порно были фото и видео различного характера, в том числе и запись убийства ребенка, которая была сделана за пределами Европы.

По словам Финской полиции, видео с убийством ребенка является реальным, и им известно, в какой стране оно было снято. В ту страну было отправлено сообщение еще в прошлом году, но ответа до сих пор не поступило. Какая это страна пока не называется, но она находится за пределами Европы.

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