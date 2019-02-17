В Финляндии принято решение об обязательной регистрации кошек и собак

В Финляндии будет создан официальный регистр кошек и собак. С 2022 владельцы собак будут обязаны вносить в него данные о своих питомцах, хозяев кошек эта мера затронет позднее, пишет YLE.
Решение об этом было принято в министерстве земельного и лесного хозяйства. Регистр будет находиться в ведомстве Департамента продовольствия, который проведет тендер на его техническую реализацию.
Пока добровольную регистрацию домашних животных проводят по крайней мере четыре незавимые организации. Министерство надеется, что единый реестр поможет предотвратить незаконный ввоз животных и справиться с ”черными заводчиками”.