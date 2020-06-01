В Финляндии предупредили о возможности вновь ужесточить ограничения

Запреты снимаются поэтапно. В докладе, однако, предупреждают о возможности обратного ужесточения ограничительных мер, если число инфицированных станет расти, передает yle.fi.

Согласно докладу, ограничения можно полностью снять только при условии, если удвоить тестирование населения, отслеживать по мобильному приложению цепочки заражения и эффективно предохранять от инфекции группы риска.

Ограничения на свободные поездки внутри ЕС будут действовать до тех пор, пока существует разница в эпидемиологической ситуации между странами.

По оценке рабочей группы, коронаэпидемия принесёт госсектору убытки в семь миллиардов евро.

За последние сутки в Финляндии выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев теперь составляет 6885. Лечение в больницах проходят 59 пациентов, из них 9 находятся в реанимации.

Количество смертей от коронавируса теперь составляет 318, за последние сутки от коронавируса умер один человек.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!