В Финляндии поступило уже 8 сообщений о негативных последствиях вакцинации коронавируса — из них три серьезных случая

Как сообщает Fimea, в этих трех случаях речь шла о сильной аллергической реакции или анафилактическом шоке, который является одним из наиболее опасных осложнений лекарственной аллергии.

Все прививочные пункты в Финляндии имеют необходимые медикаменты и инструменты для оказания немедленной помощи при анафилаксии.

По оценкам Fimea, такое количество сообщений на текущей стадии вакцинации было ожидаемым. Спрогнозировать число подобных откликов трудно, поскольку вакцина от коронавируса вызывает на данный момент куда больший интерес, чем другие лекарства.

В будущем число оповещений о последствиях прививки вырастет многократно, предсказывают специалисты Fimea, по мере привития все большего количества населения.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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