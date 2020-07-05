В Финляндии полиция задержала мужчину за превышение скорости и обнаружила в машине 2800 упаковок снюса

В Нурмесе, что в Северной Карелии, в субботу вечером полиция задержала автомобилиста, который ехал со скоростью 125 км/ч на отрезке с максимальной скоростью 80 км/ч.

Полиция сообщает, что в машине лихача было обнаружено 2800 упаковок снюса. Столь крупная партия табачной продукции послужила причиной выдвинуть против водителя и пассажира авто обвинение в налоговом преступлении и контрабанде.

Также водитель обвиняется в грубом нарушении дорожной безопасности. На него наложен временный запрет на вождение.