05.07.2020, 14:53
В Финляндии полиция задержала мужчину за превышение скорости и обнаружила в машине 2800 упаковок снюса(1)
Водитель обвиняется в нарушении безопасности на дороге, а также в налоговом преступлении и контрабанде, пишет Yle.
Водитель обвиняется в нарушении безопасности на дороге, а также в налоговом преступлении и контрабанде, пишет Yle.
В Нурмесе, что в Северной Карелии, в субботу вечером полиция задержала автомобилиста, который ехал со скоростью 125 км/ч на отрезке с максимальной скоростью 80 км/ч.
Полиция сообщает, что в машине лихача было обнаружено 2800 упаковок снюса. Столь крупная партия табачной продукции послужила причиной выдвинуть против водителя и пассажира авто обвинение в налоговом преступлении и контрабанде.
Также водитель обвиняется в грубом нарушении дорожной безопасности. На него наложен временный запрет на вождение.
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