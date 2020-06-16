В Финляндии полицейский ранил вооруженного мужчину при задержании
В Финляндии полицейский при задержании ранил вооруженного мужчину в бедро. Инцидент произошел в понедельник вечером в центре города Япвенпяя, пишет YLE.
В Финляндии полицейский при задержании ранил вооруженного мужчину в бедро. Инцидент произошел в понедельник вечером в центре города Япвенпяя, пишет YLE.
Примерно в 21:30 в полицию поступило сообщение о мужчине, который шел по улице Мюллютие в финском городе Япвенпяя с огнестрельным оружием в руках. На место выехало несколько патрулей полиции.
"Вооруженный мужчина не выполнил приказ полиции поднять руки, когда стражи порядка пытались убедить его отказаться оружия," — рассказала ставшая очевидцем случившегося журналистка Yle Туйя Ниеминен. По ее словам, мужчина крикнул в ответ полиции: "Я хочу умереть".
Полицейский сделал один выстрел, которым ранил мужчину в бедро. Задержанный получил первую помощь на месте и был доставлен в больницу.
Полиция Финляндии даст более подробную информацию о случившемся не ранее вторника. Генеральный прокурор отвечает за расследование случаев применения оружия сотрудниками полиции.
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