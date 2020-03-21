21.03.2020, 15:24
В Финляндии подтверждена первая смерть от коронавируса
THL сообщает, что в Финляндии зарегистрирована первая смерть от коронавируса, передает Yle.
THL сообщает, что в Финляндии зарегистрирована первая смерть от коронавируса, передает Yle.
Речь идёт о пожилом человеке, который проживал в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS.
THL не будет предоставлять никакой дополнительной информации об этом случае, ссылаясь на защиту конфиденциальности пациента.
На данный момент в стране выявлен 521 случай заболевания.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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