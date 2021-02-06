06.02.2021, 14:19

В Финляндии планируют ввести паспорт о получении прививки от коронавируса

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Vaktsiini asuti ootama juba eelmise aasta märtsis, kuna usuti, et muidu uuest tõvest jagu ei saa.
Vaktsiini asuti ootama juba eelmise aasta märtsis, kuna usuti, et muidu uuest tõvest jagu ei saa.Rauno Volmar

По информации финского издания Yle, в Финляндии планируют ввести паспорт вакцинации, свидетельствующий о получении прививки от коронавируса.

На портале Omakanta, куда заносятся все медицинские данные пользователей, будет создана техническая возможность получить выписку о прохождении вакцинации. Издание IS уточняет: предъявлять можно будет как непосредственно распечатку сертификата, так и штрих-код или куар-код, который можно будет при необходимости продемонстрировать на смартфоне.

Для введения паспорта вакцинации необходим специальный указ Госсовета. В настоящее время министерство социального обеспечения и здравоохранения занимается его подготовкой.

Пока в ЕС нет решения о применении единого общеевропейского паспорта вакцинации. В частности, в туриндустрии надеются на введение подобного сертификата. Например, Греция планирует пускать в страну туристов без обязательного коронатеста на границе при наличии у них коронапаспорта.

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Ранее на этой неделе Дания и Швеция сообщили о введении сертификата о прохождении вакцинации против коронавируса.

В Финляндии вакцину до сих пор получили около 165 тысяч человек. Сертификат о прохождении вакцинации мог бы упростить туризм, при условии, что сертификат будет одобрен достаточным количеством европейских стран,

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