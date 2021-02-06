В Финляндии планируют ввести паспорт о получении прививки от коронавируса

По информации финского издания Yle, в Финляндии планируют ввести паспорт вакцинации, свидетельствующий о получении прививки от коронавируса.
На портале Omakanta, куда заносятся все медицинские данные пользователей, будет создана техническая возможность получить выписку о прохождении вакцинации. Издание IS уточняет: предъявлять можно будет как непосредственно распечатку сертификата, так и штрих-код или куар-код, который можно будет при необходимости продемонстрировать на смартфоне.
Для введения паспорта вакцинации необходим специальный указ Госсовета. В настоящее время министерство социального обеспечения и здравоохранения занимается его подготовкой.
Пока в ЕС нет решения о применении единого общеевропейского паспорта вакцинации. В частности, в туриндустрии надеются на введение подобного сертификата. Например, Греция планирует пускать в страну туристов без обязательного коронатеста на границе при наличии у них коронапаспорта.
Ранее на этой неделе Дания и Швеция сообщили о введении сертификата о прохождении вакцинации против коронавируса.
В Финляндии вакцину до сих пор получили около 165 тысяч человек. Сертификат о прохождении вакцинации мог бы упростить туризм, при условии, что сертификат будет одобрен достаточным количеством европейских стран,
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