В Финляндии планирует организовать чартеры для доставки в страну сезонных работников с Украины

Из-за ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса, финские фермеры столкнулись с острым дефицитом рабочей силы. По их словам, многие продукты питания могут закончиться и стоимость еды повысится, если весенние полевые работы не будут проведены в срок.

На финских фермах традиционно работают сезонные работники из Украины, России и Таиланда.

Сейчас министерство труда изучает возможность организовать чартерные рейсы для украинских работников.

По словам старшего специалиста Минтруда Лауры Перхеентупа, в данном случае иностранцы должны будут пройти двухнедельный карантин прежде чем отправиться на фермы. Она сообщила, что в министерстве в спешном порядке работают над этим планом. По словам чиновника, речь идет примерно о 1500 работниках из третьих стран – они критически важны для финского сельского хозяйства.

Также в Финляндии планируют запустить специальную рекламную кампанию с тем, чтобы привлечь на фермы местных жителей из числа безработных, отправленных в принудительный отпуск, студентов, школьников и беженцев.