В Финляндии открылась выставка эстонца, который писал картины после паралича, репрессий и ссылки

Адамсон-Эрик, настоящее имя Эрик Карл Хуго Адамсон, родился в 1902 году в Тарту в семье торговца тканями. Отец и мать положительно относились к искусству и поощряли стремление сына к живописи. Уже в 1927 году Адамсон, отправившийся за границу получать художественное образование, начал участвовать в парижских выставках и взял псевдоним Адамсон-Эрик, под которым позже обрел известность. Адамсон-Эрик учился в Берлине и Париже, где он остался жить на какое-то время, закончив образование. Адамсон-Эрик много путешествовал, объехав многие европейские страны, а также побывав в России и на Кавказе.

Молодой художник сразу же пробудил к себе интерес: его работы выставлялись во многочисленных парижских художественных салонах, принимали участие в выставках эстонского искусства за рубежом в 1920-1930 гг. Его картины также участвовали в крупных художественных выставках в Париже в 1929 и в Москве в 1930, а также в парижской всемирной выставке 1937 года. Его работа, представленная тогда публике, сейчас находится в Центре Помпиду во французской столице.

Выставка в музее Ярвенпяя знакомит зрителя не только с живописью, но и с предметами дизайна, посудой, текстилем и украшениями, созданными художником за 50 лет творчества. На родине в Эстонии он считается не только одним из самых выдающихся поздних импрессионистов, но и одним из наиболее успешных художников, создававших промышленный дизайн.

– Он был как художником, так и разработчиком предметов быта, текстиля, посуды. В эстонской истории искусства он стал первопроходцем в дизайне.

Уникальность выразительных средств и новаторский подход Адамсона-Эрика открыли новые возможности для развития эстонского текстильного и ювелирного дизайна, керамики и ювелирного искусства. Художник использовал элементы и сюжеты, заимствованные из народного фольклора и самой природы, используя абстрактные формы. В особенности в 1960-е годы он много времени посвящал разработке нового дизайна керамических изделий, используя лаконичный художественный язык, свойственный конструктивизму, главенствовавшему тогда в искусстве и архитектуре.

До Второй мировой войны Адамсон-Эрик нередко бывал в Финляндии. Остались и полотна, которые художник писал под впечатлением от финской природы.

– В 1938 он долго пробыл у нас. В художественном салоне Стринберга у него прошла большая выставка. Благодаря этим визитам он завел связи и друзей в Финляндии. Он наладил тесные отношения с финским культурным обществом, — говорит Ханна Никандер.

Во время Второй Мировой войны художник был выслан в Чебоксары, где провел несколько лет. С тех пор сохранилось лишь несколько картин, написанных в строгой, лаконичной манере. Их можно увидеть также на выставке в Ярвенпяя.

По-настоящему тяжелой жизнь Адамсона-Эрика стала в конце сороковых, когда, подобно многим творческим людям в СССР, он стал объектом сталинских репрессий. В 1950 году художника обвинили в "буржуазном национализме" и объявили врагом народа. Ему запретили преподавать и заниматься искусством, и художник вынужден был три года провести на обувном заводе, работая кожевником.

После смерти Сталина в 1953 году Адамсон-Эрик смог вернуться на свой пост профессор Академии искусств, однако от пережитых волнений его разбил паралич. Художник навсегда потерял возможность работать правой рукой, однако благодаря своему жизнелюбию и силе духа, он сумел научиться писать левой рукой, и 1960-е годы стали периодом нового расцвета его творчества.

Адамсон-Эрик после возвращения в Эстонию в 1940-х годах больше никогда не покидал пределов СССР.