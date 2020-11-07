В Финляндии отказывают в ипотечном кредите лицам, не владеющим государственным языком

Александр с семьей живет в Финляндии уже четыре года. Все это время он пользовался банковскими услугами S-Pankki и в целом был доволен их уровнем – до недавнего времени. Семья с двумя маленькими детьми начала подумывать об ипотеке – Александр рассчитывал получить ее в знакомом S-Pankki, где держал также свои сбережения и предназначенный для покупки жилья счет ASP, на котором к тому моменту находилось уже 37 000 евро. Общий доход семьи после налогов составлял 4 500 евро в месяц, к тому же Александр с женой имели сбережения в ценных бумагах на сумму свыше ста тысяч евро. С такими исходными условиями Александр рассчитывал легко получить ипотеку.

Неожиданные трудности начались после того, как сотрудник банка, с которым семья должна была обсудить условия ипотеки, отказался обслуживать их на английском, хотя ранее Александр без проблем общался с персоналом S-Pankki на этом языке.

– Я предлагал этому сотруднику нанять за мой счёт сертифицированного переводчика – он ответил, что так делать нельзя, и я должен сам владеть финским для прочтения и подписания бумаг. В итоге на финском с ним общалась моя жена, которая понимает язык, но говорит не бегло, – комментирует Александр. – Она ответила на все вопросы, по факту, довольно простые – об уровне дохода и так далее.

В итоге из S-Pankki Александр получил отказ. Указанная в письме причина не допускала двойного трактования: отказ от предоставления ипотечного кредита был обоснован именно незнанием клиентами финского языка. Сотрудник банка, с которым семья общалась, уточнил, что обсудил этот вопрос со своим начальством, и они вместе пришли к решению, согласно которому банк не может предоставить ипотеку в том случае, если нет уверенности, что клиент понимает финский и может самостоятельно вести процесс переговоров.

S-Pankki официально заявляет о том, что услуги ипотечного кредитования предоставляются только на государственных языках

В то же время пресс-служба S-Pankki подтверждает, что одним из условий предоставления ипотечного кредита является то, что клиент владеет одним из государственных языков – то есть финским или шведским.