В Финляндии охотник принял велосипедиста за глухаря и застрелил его

Полиция завершила предварительное расследование обстоятельств смерти велосипедиста в октябре этого года в национальном парке имени Урхо Калева Кекконена, расположенном в лапландском муниципалитете Савукоски.

Велосипедист погиб от пули охотника, расстояние до которого составляло 75 метров. Во время происшествия снег и ветви деревьев были покрыты плотным слоем снега. Охотник преследовал глухаря и, приняв за него велосипедиста, выстрелил из ружья. Пуля попала в верхнюю часть тела и ранила 30-летнего мужчину насмерть. Ружье было легальное, а охотник имел лицензию и был опытным, сообщила полиция.

Велосипедист двигался по обозначенному маршруту в сторону сопки Корватунтури в составе группы из пяти человек. Он остановился, чтобы подождать своих отставших товарищей, когда в него попала охотничья пуля. Когда двое других членов группы доехали до места происшествия, они сразу же начали оказывать первую помощь. Позже подошел охотник, и всем присутствующим стало ясно, что произошло. Третий подоспевший велосипедист позвонил в службу спасения. Сначала оператор, а затем врач давали инструкции по оказанию экстренной помощи, однако это не спасло жизнь раненого. Затем велосипедисты и охотник развели костер и стали дожидаться прибытия властей.

Дело расследовалось по статьям «‎причинение смерти по неосторожности» и «нарушение правил охоты‎». Сейчас оно будет передано в прокуратуру Северной Финляндии, где будет решаться вопрос о предъявлении обвинений.