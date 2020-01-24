24.01.2020, 11:10

В Финляндии обнаружены два пациента с подозрением на смертельный коронавирус

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EST 103
Onkoloog Helis Pokker
Tilguti - foto on illustreerivFoto: Ilmar Saabas

В финском городе Ивало (1000 км от Хельсинки) обнаружены два пациента с подозрением на коронавирус. Приехавшие из китайского города Ухань туристы обратились в местную поликлинику из-за симптомов гриппа, пишет Yle.

По словам врача по инфекционным заболеваниям Центральной больницы Лапландии Маркку Броаса, у пациентов взяты пробы, они отправлены на анализ в Хельсинки. Ожидается, что предварительные результаты будут известны во второй половине дня или вечером.

Броас оценивает состояние пациентов как нормальное для больных гриппом.

Китайцы приехали в Лапландию несколько дней назад из Норвегии.

Жертвами вирусной пневмонии, вызванной ранее неизвестным коронавирусом, стали, по последним данным, 26 человек.

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Всемирная организация здравоохранения ВОЗ пока не объявила коронавирус международной угрозой для здоровья людей.

Первой новость распространила шведоязычная редакция Svenska Yle.

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