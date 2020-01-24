В Финляндии обнаружены два пациента с подозрением на смертельный коронавирус

По словам врача по инфекционным заболеваниям Центральной больницы Лапландии Маркку Броаса, у пациентов взяты пробы, они отправлены на анализ в Хельсинки. Ожидается, что предварительные результаты будут известны во второй половине дня или вечером.

Броас оценивает состояние пациентов как нормальное для больных гриппом.

Китайцы приехали в Лапландию несколько дней назад из Норвегии.

Жертвами вирусной пневмонии, вызванной ранее неизвестным коронавирусом, стали, по последним данным, 26 человек.

Всемирная организация здравоохранения ВОЗ пока не объявила коронавирус международной угрозой для здоровья людей.

Первой новость распространила шведоязычная редакция Svenska Yle.