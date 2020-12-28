В Финляндии обнаружен новый британский штамм коронавируса

Первый носитель нового штамма коронавируса, получившего распространение в Великобритании, обнаружен в Финляндии, в регионе Кюменлааксо.
Подтверждение было получено в Рождество. Зараженный прибыл в страну из Западной Европы, пишет Yle.
Здравоохранительный округ Кюменлааксо Kymsote уже начал отслеживание цепочек заражения, чтобы остановить распространение нового типа вируса. Предполагается, что новая мутация на 70 процентов заразнее, и из-за этого многие страны приостановили авиасообщение с Великобританией.
В прошлую субботу новый штамм был обнаружен в Швеции. Ведомство здравоохранения и социального благополучия THL призывает всех, кто приехал в Финляндию 7 декабря или позднее, пройти тест на коронавирус. Это касается даже тех, кто уже сдавал тест после возвращения в страну.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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