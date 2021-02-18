В Финляндии нашли штамм COVID-19, способный прятаться от ПЦР-тестов

Об открытии сообщила пресс-служба лаборатории Vita Laboratoriot Oy. Кроме того, изучением новой вариации коронавируса занимался Институт биотехнологий Хельсинкского университета.

Ученые напомнили, что в мире уже найдено несколько разновидностей коронавируса. Почти все они являются потомками британского штамма, южноафриканского, бразильского или японского. Впрочем разновидность, которая сейчас встречается в Финляндии, отличается от всех.

Она имеет те же особенности, что и ранее распространенные в мире мутации, но, похоже, не относится к линии эволюции ни одного из ранее известных образцов. Новый вариант был обнаружен в ходе исследования по секвенированию (определению последовательности нуклеотидных оснований ДНК. — Ред.) генома.

По словам ученых, некоторые мутации в геноме вируса SARS-CoV-2 приводят к увеличению заразности, а другие влияют на эффективность защиты от вакцин. Что же касается Fin-796H, то он имеет мутации обоих типов. Кроме того, патоген имеет отклонения в области гена N, с помощью которого инфекцию в человеческом организме обнаруживают ПЦР-тесты.

"Мутация в варианте препятствует надежному выявлению вируса одним из методов, рекомендованных ВОЗ прошлой весной. Это наблюдалось при анализе образца от пациента с разновидностью инфекции COVID-19. К счастью, лаборатории, которые проводят диагностику коронавируса в Финляндии, используют методы, позволяющие идентифицировать по меньшей мере две генные области вируса. Поэтому инфекция не останется незамеченной нигде в стране. Впрочем, за ее пределами это может быть и не так", — предупредил доцент кафедры клинической микробиологии лабораторий Vita Саккаре Джокиранта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Великобритании выяснили, что коронавирус может видоизменяться быстрее в организме тех людей, которые имеют ослабленный иммунитет или длительные инфекции.