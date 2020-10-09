В Финляндии начали вводить жесткие карантинные ограничения

Решение принято в рамках закона об инфекционных заболеваниях. У отдельных муниципалитетов есть возможность при необходимости ужесточить эти ограничения. Хотя решение касается только публичных мероприятий, власти рекомендуют гражданам не собираться более десяти человек даже в частном порядке. За последние две недели на территории округа здравоохранения Вааса выявлено 166 случаев инфицирования коронавирусом на 100 тысяч человек, а в самом городе Вааса — 356 случаев.

В других регионах пока ограничиваются рекомендациями. В Канта-Хяме с 12 октября советуют не проводить частные мероприятия с участием более 20 человек. Аналогичная рекомендация была выпущена и в Хельсинки: столичные власти советуют не организовывать семейные торжества, частные и корпоративные вечеринки, в том числе рождественские, на 20 и более человек.

В шести регионах, где статистика по заражениям вновь пошла вверх (Уусимаа, Варсинайс-Суоми, Пирканмаа, Канта-Хяме, Похъянмаа и Южная Похъянмаа), продажа алкоголя в барах и ресторанах должна прекращаться в 22 часа, а сами заведения закрываться в 23 часа. Правительство постановило, что одновременно в помещениях заведений общественного питания может находиться не более половины максимального допустимого числа клиентов. Эти ограничения вступают в силу в полночь с пятницы на субботу.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!