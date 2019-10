В Финляндии исследовали поведение русскоговорящих секс-работниц

Несмотря на то, что продажа секса на улицах столицы малозаметна, эта тема постоянно фигурирует в политических дискуссиях, СМИ и умах граждан, которые склонны ассоциировать определенный внешний вид женщин с занятием проституцией.

Диссертация Анастасии Дятловой "Between visibility and invisibility: Russian-speaking women engaged in commercial sex in Finland" — ”Между видимостью и невидимостью: русскоговорящие женщины, вовлеченные в коммерческий секс в Финляндии” — исследует образ жизни и рабочий опыт русскоговорящих секс-работниц в Финляндии. Исследование фокусируется на том, как в финском обществе относятся к платному сексу и каким образом это отношение отражается на жизни тех женщин, которые его практикуют.

В ходе исследования выяснилось, что секс-работницы в основном являются самостоятельными женщинами, которые много путешествуют, что способствует увеличению заработка. В то же время постоянные разъезды мешают им выстраивать прочные связи с Финляндией и одновременно разрушают связь с родиной.

По мнению Дятловой, наложение сексуальности на трудовую миграцию вызывает тревогу у финнов, что, в свою очередь, влияет на жизнь русскоговорящих секс-работниц в Финляндии. В итоге они вынуждены вести себя так, чтобы с первого взгляда в них невозможно было бы узнать работниц секс-индустрии, считает Дятлова.