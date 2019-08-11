В Финляндии иностранцы из Ирака могут зарабатывать 100 евро в месяц

Иностранцы, находящиеся в Финляндии без вида на жительство, зачастую вынуждены работать за мизерную зарплату на стройке, в ресторанах или на заготовке древесины. Подобные случаи редко попадают во внимание полиции, а нелегалы, которых эксплуатируют, не осмеливаются рассказывать о своем положении властям.

Журналисты МОТ взяли интервью у четверых выходцев из Ирака, находящихся в Финляндии без документов. Они поделились своим опытом, рассказав о том, как их положением пользуются владельцы частного бизнеса, зачастую также иностранцы. К примеру, зарплата может составлять сто евро в месяц, несмотря на то, что рабочие смены длятся с утра до вечера.

Проблемы можно встретить не только в парикмахерских. На финском рынке труда иностранную рабочую силу нелегально и с ущемлением прав работников используют во многих отраслях, считает полиция.