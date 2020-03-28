28.03.2020, 13:36
В Финляндии для работников здравоохранения вводится трудовая обязанность
Парламент Финляндии одобрил указ о введении трудовой обязанности для работников сферы здравоохранения, пишет YLE.
Парламент Финляндии одобрил указ о введении трудовой обязанности для работников сферы здравоохранения, пишет YLE.
Трудовая обязанность включена в закон о чрезвычайном положении, который при необходимости дает возможность в обязательном порядке привлечь к работе медиков и других работников здравоохранения в кризисной ситуации.
На основании трудовой обязанности к работе во время эпидемии коронавируса могут привлечь также граждан, получивших соответствующее образование.
Призыв на работу будет осуществляться в индивидуальном порядке.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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