В Финляндии диагностировано 792 случая заражения коронавирусом

По ситуации на вторник в Финляндии диагностировано 792 инфицированных коронавирусом, сообщает Yle со ссылкой на Ведомство здравоохранения и социального развития THL.
Таким образом, число инфицированных за сутки выросло на 92 человека.
Лечение в больничном режиме проходят 73 пациента, из которых 17 находятся в реанимации.
Большинство больных находятся на территории больничного округа Хельсинки и Уусимаа HUS.
Ранее во вторник сообщалось, что за сутки в HUS зафиксировано 74 новых случая коронавирусной инфекции.
Ранее THL прогнозировал, что реальное число инфицированных может быть в 20 и даже в 30 раз больше подтвержденных случаев.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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