24.03.2020, 15:45

В Финляндии диагностировано 792 случая заражения коронавирусом

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Drive-in testimine Tartus
Drive-in testimine TartusFoto: Argo Ingver

По ситуации на вторник в Финляндии диагностировано 792 инфицированных коронавирусом, сообщает Yle со ссылкой на Ведомство здравоохранения и социального развития THL.

Таким образом, число инфицированных за сутки выросло на 92 человека.

Лечение в больничном режиме проходят 73 пациента, из которых 17 находятся в реанимации.

Большинство больных находятся на территории больничного округа Хельсинки и Уусимаа HUS.

Ранее во вторник сообщалось, что за сутки в HUS зафиксировано 74 новых случая коронавирусной инфекции.

Ранее THL прогнозировал, что реальное число инфицированных может быть в 20 и даже в 30 раз больше подтвержденных случаев.

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