В Евросоюзе сертифицирована вакцина BioNTech и Pfizer

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в понедельник, 21 декабря, сертифицировало антикоронавирусную вакцину BNT162b2, разработанную немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Ожидается, что еще до рождественских праздников применение этой вакцины в ЕС одобрит и Еврокомиссия.
Вакцина BNT162b2 уже используется в целом ряде стран, в том числе в Великобритании, США, Канаде, Бахрейне, Саудовской Аравии и Мексике. В Германии и многих других странах ЕС к вакцинации планируется приступить еще до конца текущего года.
По результатам исследований, эффективность BNT162b2 достигает 95%, в случае с людьми старше 65 лет - более 94%. Серьезных побочных действий у участников испытаний, более 40% которых - люди в возрасте от 56 до 85 лет, пока не выявлено. В испытаниях вакцины, которая снижает до минимального риск тяжелого течения атипичной пневмонии COVID-19, участвовали 43,5 тысячи человек, примерно половина из них получили плацебо.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Тедеско дисквалифицирован на три матча после скандала
Почему именно Англия оказалась в COVID-изоляции: мнение эксперта
На открытии главной ёлки Украины произошёл пожар
Чайник будет как новый: неожиданный способ убрать накипь