В Евросоюзе поприветствовали возобновление диалога Сербии и Косово

"Мы только что завершили виртуальную встречу с участием президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Авдулаха Хоти. Я рад отметить, что после саммита в Париже в пятницу и сегодняшней встречи диалог по всеобъемлющей нормализации отношений Сербии и Косово возобновился после перерыва в 20 месяцев", — заявил специальный представитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.

По его словам, в ходе переговоров в воскресенье стороны согласовали основные элементы диалога. "Мы также договорились о повестке дня следующей встречи, которая пройдет очно в Брюсселе в следующий четверг", — сказал Лайчак.

Президент Сербии кратко сообщил в своем Instagram, что диалог с Приштиной возобновлен и что определены темы переговоров на 16 июля.

Десятого июля состоялся онлайн-саммит по возобновлению диалога между Белградом и Приштиной по инициативе Франции и Германии. Сообщалось, что Вучич и Хоти выразили готовность возобновить переговоры по нормализации отношений. При этом в интервью национальному телевидению Сербии по итогам беседы Вучич заявил, что требования Косово на видеосаммите были "бессмысленными".

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни сербских граждан в Косово в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Однако после введения в ноябре 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины, диалог был приостановлен.