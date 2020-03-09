В Евросоюзе не осталось стран без больных коронавирусом
Первые случаи заболевания новым типом коронавируса COVID-2019 зафиксированы на Кипре. Об этом сообщает агентство новостей CNA.
Первые случаи заболевания новым типом коронавируса COVID-2019 зафиксированы на Кипре. Об этом сообщает агентство новостей CNA.
До этого Кипр оставался последней страной в ЕС, где еще не были установлены случаи заражения.
На данный момент на Кипре находятся два заболевших коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
Рекомендации Департамента здоровья Эстонии
Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.
Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.
Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания. После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.
Исходя из оценки риска Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с 26 февраля регионами распространения риска являются: Китайская Народная Республика, Северная Италия (регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт), Иран, Япония, Сингапур и Южная Корея.
Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru
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