В Евросоюзе меняют правила выдачи виз для граждан третьих стран, например России или Белоруссии

Сроки подачи на визу

По нынешним положениям, подать на Шенгенскую визу можно не ранее, чем за три месяца до начала поездки, и не позднее, чем за 15 дней. Новые правила предусматривают больше гибкости - нести документы в посольство или консульство можно будет уже за полгода до выезда, но не позже, чем за 15 дней.

Также в ЕС упростят выдачу многократных виз с действием от одного года до пяти лет. Получить их могут те, кто регулярно ездит в страны Евросоюза, например, бизнесмены, моряки, артисты. В новом кодексе подчеркивается, что многократные визы не следует ограничивать только для определенных категорий путешествующих. Впрочем, для получения такой визы у человека должна быть "положительная визовая история".

В новом визовом кодексе предусмотрена возможность заполнить заявку онлайн и поставить электронную подпись. Когда это возможно, государство, отвечающее за выдачу виз, должно разрешить и электронную подачу заявки.

Визовая политика в зависимости от готовности сотрудничать

Вероятно, наиболее серьезным нововведением станет привязка условий выдачи виз к тому, насколько каждая страна сотрудничает с ЕС в вопросе реадмиссии мигрантов. Согласно новым правилам, Еврокомиссия будет регулярно проводить оценку действий третьих стран в этом вопросе.

Если какая-либо страна не сотрудничает с ЕС, то Еврокомиссия будет предлагать Совету ЕС санкции, касающиеся рассмотрения визовых заявок или даже размера консульского сбора. Если же страна, наоборот, сотрудничает, то Еврокомиссия может предложить снижение платы за визу, сокращение сроков рассмотрения заявок либо же увеличение периода действия многократных виз.

Идея нововведения состоит в том, чтобы стимулировать страны сотрудничать с ЕС в вопросе реадмиссии нелегальных мигрантов. На граждан России это, скорее всего, не будет иметь большого влияния, ведь договор о реадмиссии действует еще с 2007 года. Похожие договоры действуют с Азербайджаном и Арменией. А вот с Белоруссией такой документ не подписан. В 2014 году стороны только начали переговоры о таком договоре.