В Евросоюзе и ОБСЕ сменились страны-председатели

Срок полномочий Лиссабона составит шесть месяцев. "Это - честь и огромная ответственность для Португалии перенимать эстафету от Германии и федерального канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel)", - написал в Twitter премьер-министр Антониу Кошта.

A 1 de janeiro inicia-se a Presidência portuguesa da União Europeia sob o lema “Tempo de agir: por uma recuperação justa, verde e digital” É uma honra e uma enorme responsabilidade para Portugal receber o testemunho da Alemanha e da Chanceler Ângela Merkel. #EU2021PT #EU2020DE pic.twitter.com/LircqL5DJI — António Costa (@antoniocostapm) December 30, 2020

"Время действовать"

Председательство Португалии будет проходить под девизом: "Время действовать - за справедливое, зеленое и цифровое восстановление". В ближайшие шесть месяцев на повестке, как ожидается, будут доминировать темы, связанные с преодолением последствий пандемии и распределением средств из принятого годом ранее пакета помощи европейскому сообществу объемом в 750 миллиардов евро. Кроме того, в фокусе внимания будет оставаться кампания вакцинации. Наконец, Брюссель продолжит решать проблемы, связанные с последствиями "Брекзита", а также вопросы миграции в ЕС.

Через полгода на смену Португалии, которая становится председателем уже в четвертый раз, придет Словения.

Швеция сменит Албанию

В свою очередь, Швеция, получающая в рамках ОБСЕ мандат на год, сменит Албанию. В течение предстоящих 12 месяцев Стокгольм будет контролировать обеспечение мира и стабильности в Европе посредством наблюдения за выборами, поддержки основных свобод и защиты меньшинств, а также борьбы с контрабандой людей и терроризмом.

ОБСЕ объединяет 57 стран Северной Америки, Европы и Центральной Азии. Штаб-квартира и секретариат организации расположены в Вене. Германский дипломат Хельга Шмид (Helga Schmid) 4 декабря 2020 года была избрана новым генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.