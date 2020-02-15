В Европе зафиксирована первая смерть от коронавируса

Во Франции умер 80-летний турист из Китая, зараженный коронавирусом, объявило французское министерство здравоохранения.
Это первый случай смерти от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, зарегистрированный на территории Европы, пишет "Медуза".
По данным на утро 15 февраля, в Китае с середины декабря, когда началась вспышка пневмонии, которой провоцирует коронавирус, умерли 1523 человека. Общее число заразившихся в Китае — 66492 человека.
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