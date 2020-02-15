В Европе зафиксирована первая смерть от коронавируса

Это первый случай смерти от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, зарегистрированный на территории Европы, пишет "Медуза".

По данным на утро 15 февраля, в Китае с середины декабря, когда началась вспышка пневмонии, которой провоцирует коронавирус, умерли 1523 человека. Общее число заразившихся в Китае — 66492 человека.

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