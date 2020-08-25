В Европе выявлены случаи повторного заражения коронавирусом
В Бельгии и Нидерландах выявлены пациенты с повторным заражением коронавирусом. Иммунитет от инфекции, вероятно, сохраняется всего на пару месяцев, предупреждают вирусологи, пишет DW.
В Бельгии и Нидерландах выявлены пациенты с повторным заражением коронавирусом. Иммунитет от инфекции, вероятно, сохраняется всего на пару месяцев, предупреждают вирусологи, пишет DW.
Вирусологи в Бельгии и Нидерландах сообщили во вторник, 25 августа, о случаях повторного заражения коронавирусом в этих странах.
О вторичной инфекции в Нидерландах, где заразился пожилой мужчина со слабым иммунитетом, рассказала в эфире радио NOS вирусолог Марион Копманс, консультирующая правительство этой страны. Исследование генома вируса показало, что это именно повторное заражение, а не последствия первого инфицирования, указала она. "Мы знаем по другим респираторным инфекциям, что невозможно выработать к ним иммунитет на всю жизнь. И не стоит ожидать иного в случае с COVID-19", — отметила Копманс.
Пациент в Бельгии заразился коронавирусом во второй раз уже через три месяца после выздоровления, сообщил вирусолог Марк ван Ранст в интервью телеканалу VTM. Во втором штамме вируса были установлены 11 мутаций. "Это плохая новость", — подчеркнул он, добавив, что надеялся на более длительный иммунитет, нежели всего пару месяцев.
24 августа ученые из Гонконгского университета сообщили о первом научно подтвержденном случае повторного инфицирования SARS-CoV-2. У 33-летнего мужчины обнаружили коронавирус через 4,5 месяца после первой инфекции, а анализ генома подтвердил, что речь идет о новом заражении. В тот же день глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что во второй раз заразился коронавирусом. Впервые он заболел в конце мая.
По данным международной группы волонтеров Worldometer на 25 августа, с начала пандемии во всем мире было выявлено свыше 23,8 миллиона случаев инфицирования, 817 640 человек скончались, более 16,3 млн выздоровели.
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