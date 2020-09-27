В Европе требуют остановить эскалацию в Нагорном Карабахе

Европейский совет выразил глубокую озабоченность в связи с началом боевых действий в районе Нагорного Карабаха. Председатель Евросовета Шарль Мишель призвал Азербайджан и Армению в срочном порядке прекратить военные действия. "Единственный путь вперед — это немедленное возвращение к переговорам без предварительных условий", — написал Мишель на своей странице в Twitter.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич, в свою очередь, обратилась к обеим странам с призывом проявить сдержанность и ответственность. Она напомнила, что при вступлении в Совет Европы Азербайджан и Армения взяли на себя обязательство урегулировать Нагорно-Карабахский конфликт мирным способом, и "это обязательство строго должно соблюдаться". Пейчинович Бурич подчеркнула, что обе стороны должны сделать "все возможное для защиты человеческих жизней и сделать все возможное, чтобы остановить эскалацию".

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Обеспокоенность эскалацией напряженности и столкновениями в регионе Нагорного Карабаха выразила и Франция. МИД Французской республики выступил с заявлением, в котором призвал стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия и возобновить диалог.

Тбилиси готов содействовать урегулированию конфликта

Прекратить боевые действия и вернуться к переговорам призвали Армению и Азербайджан сопредседатели Минской группы ОБСЕ. В опубликованном на сайте организации заявлении осуждается применение силы и выражается сожаление "о бессмысленных человеческих жертвах, в том числе среди гражданского населения".

Вновь вспыхнувшим конфликтом между Арменией и Азербайджаном встревожены и в Грузии. В заявлении МИДа страны, распространенном 27 сентября, говорится, что Тбилиси готов в любом формате содействовать деэскалации в регионе. "Мы с тревогой наблюдаем за очередным военным обострением между Баку и Ереваном, которое, согласно распространенной информации, привело к человеческим жертвам. Надеемся, что сторонами будет достигнуто соглашение о прекращении огня и за счет переговоров станет возможным избежать широкомасштабных военных действий, которые негативно влияют на безопасность всего региона", — говорится в документе.