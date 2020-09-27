В Европе требуют остановить эскалацию в Нагорном Карабахе

Совет Европы и Минская группа ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоров. О готовности способствовать деэскалации в регионе Нагорного Карабаха заявили в Тбилиси.
Европейский совет выразил глубокую озабоченность в связи с началом боевых действий в районе Нагорного Карабаха. Председатель Евросовета Шарль Мишель призвал Азербайджан и Армению в срочном порядке прекратить военные действия. "Единственный путь вперед — это немедленное возвращение к переговорам без предварительных условий", — написал Мишель на своей странице в Twitter.
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич, в свою очередь, обратилась к обеим странам с призывом проявить сдержанность и ответственность. Она напомнила, что при вступлении в Совет Европы Азербайджан и Армения взяли на себя обязательство урегулировать Нагорно-Карабахский конфликт мирным способом, и "это обязательство строго должно соблюдаться". Пейчинович Бурич подчеркнула, что обе стороны должны сделать "все возможное для защиты человеческих жизней и сделать все возможное, чтобы остановить эскалацию".
Обеспокоенность эскалацией напряженности и столкновениями в регионе Нагорного Карабаха выразила и Франция. МИД Французской республики выступил с заявлением, в котором призвал стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия и возобновить диалог.
Тбилиси готов содействовать урегулированию конфликта
Прекратить боевые действия и вернуться к переговорам призвали Армению и Азербайджан сопредседатели Минской группы ОБСЕ. В опубликованном на сайте организации заявлении осуждается применение силы и выражается сожаление "о бессмысленных человеческих жертвах, в том числе среди гражданского населения".
Вновь вспыхнувшим конфликтом между Арменией и Азербайджаном встревожены и в Грузии. В заявлении МИДа страны, распространенном 27 сентября, говорится, что Тбилиси готов в любом формате содействовать деэскалации в регионе. "Мы с тревогой наблюдаем за очередным военным обострением между Баку и Ереваном, которое, согласно распространенной информации, привело к человеческим жертвам. Надеемся, что сторонами будет достигнуто соглашение о прекращении огня и за счет переговоров станет возможным избежать широкомасштабных военных действий, которые негативно влияют на безопасность всего региона", — говорится в документе.
Глава МИД ФРГ призвал Армению и Азербайджан к прекращению огня
Хайко Мас потребовал от Баку и Еревана "немедленно отказаться от насильственных действий и перейти к предметным переговорам".
Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) призвал Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 27 сентября, в Берлине.
"Я встревожен новостью о новых, массированных столкновениях между Арменией и Азербайджаном по всей линии конфликта", — подчеркнул Мас. "Призываю обе стороны конфликта немедленно прекратить все боевые действия и особенно — обстрел деревень и городов", — заявил министр.
Армения и Азербайджан должны "немедленно отказаться от насильственных действий и перейти к предметным переговорам", — добавил глава МИД ФРГ. По его словам, готовность для поддержания этого процесса есть у Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) при сопредседательстве России, США и Франции.
Эксперт: Эскалация конфликта выходит на новый уровень
Сильвия Штебер (Silvia Stöber), немецкая журналистка и эксперт по Южному Кавказу, в интервью DW оценила ситуацию с нынешним обострением. "После нескольких недель подготовки к крупным военным операциям с обеих сторон это — эскалация, которую мы давно не видели. Потому что Степанакерт (столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, НКР. — Ред.) также подверглась нападению, а этого не происходило с 1990-х годов. Это переводит эскалацию конфликта на новую ступень", — считает Штебер.
По ее мнению, конфликт, как кажется, постепенно "выходит за пределы Нагорно-Карабахского региона, на границу между Азербайджаном и Арменией, где в июне уже были вспышки" напряженности. "Это — массированная эскалация, которая может распространиться еще дальше и за которой необходимо пристально следить", — подчеркнула она.
"Напряжение сохранялось годами, — добавила Сильвия Штебер. — В настоящее время обе стороны находятся в плохой экономической и политической ситуации. И президенты, и правительства пытаются заставить людей поддержать их. Они используют любую возможность, чтобы отвлечь внимание от бытовых проблем".
"Новым в данном случае является то, что Турция вовлечена (в развитие ситуации. — Ред.) и поддерживает Азербайджан больше, чем в предыдущие годы. Это может мотивировать руководство Азербайджана к эскалации ситуации. Мы также видим, что Россия осуществляет поставки оружия в Армению. Так что Турция и РФ могут быть вовлечены в конфликт гораздо интенсивнее, чем в предыдущие годы", — полагает эксперт. Так, в 2019 году Москва и Ереван подписали контракт на закупку Арменией четырех многофункциональных истребителей Су-30СМ. До этого Ереван стал первым экспортным получателем дивизиона новейшего оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
Лавров переговорил с главами МИД Армении и Азербайджана
Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном. РФ вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ "продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации", подчеркнул Лавров в ходе беседы. Позднее глава российского внешнеполитического ведомства пообщался и с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. В ходе беседы российский министр "выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися обстрелами вдоль линии соприкосновения".
Премьер Армении выступил с обращением к нации
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации в связи с обострением конфликта вокруг НКР. "Армянский народ готов к войне", — заявил он, добавив, что Ереван "приложит все усилия для защиты границ родины". Глава кабмина также призвал международное сообщество не допустить вмешательство Турции в конфликт.
Президент Турции заявил о поддержке Баку
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "турецкий народ, как всегда, всеми средствами поддерживает своих азербайджанских братьев". Соответствующую запись он разместил в Twitter. Турецкий лидер добавил, что у него состоялись телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Эрдоган также выразил сожаление в связи с позицией Минской группы ОБСЕ, которая, по его мнению, "почти 30 лет" игнорирует происходящее на Южном Кавказе, не предпринимая активных шагов по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.
Обострение конфликта
МИД Армении в воскресенье, 27 сентября, сообщил об атаке Азербайджана на протяжении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По сведениям ведомства, ракетные удары были нацелены "на мирные населенные пункты ", включая Степанакерт — столицу непризнанной НКР. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку проводит военную операцию в Карабахе в ответ на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян позднее объявил о решении правительства ввести в стране военное положение и объявить всеобщую мобилизацию. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян также ввел 27 сентября военное положение и всеобщую мобилизацию для лиц старше 18 лет.
Карабах — яблоко раздора
В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного КарабахаАзербайджан утратил контроль над этой территорией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.
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