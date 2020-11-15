В Европе появится независимое от ВОЗ ведомство по борьбе с пандемией

Кириакидес не назвала сроки, в которые станет доступна вакцина, — пока еще не получено разрешение Европейского агентства лекарственных средств. Однако в ЕС, по ее выражению, делают все возможное, чтобы ускорить процесс, и разрешение выдадут как только будут предоставлены все необходимые данные.
По оптимистичным оценкам, первые дозы вакцины распределят между странами-членами ЕС в конце декабря — начале следующего года. Также, сообщила Кириакидес, были закуплены медицинские защитные материалы, чтобы предотвратить рост цен на мировом рынке.
В Европарламенте приветствуют создание союза здравоохранения
До сих пор страны-члены ЕС крайне неохотно передавали полномочия Брюсселю. В Еврокомиссии заверяют: договоры ЕС не будут изменены. Тем не менее, уверены в ЕК, хаос первой волны коронавируса продемонстрировал, что в этом вопросе необходимо ввести регулирование на общеевропейском уровне. И в Европарламенте эти планы только приветствуют.
Так, их полностью поддерживает эксперт немецких христианских демократов по вопросам политики здравоохранения в Европарламенте и врач Петер Лизе (Peter Liese). "В случае с пандемией COVID-19 мы слишком полагались на ВОЗ. Я очень ценю ее работу, но нужно признать, что и ВОЗ допускала ошибки. По моему мнению, под давлением Китая она слишком поздно объявила о чрезвычайной ситуации", — указал Лизе в интервью DW. Поэтому, полагает он, важно, чтобы Европа в будущем действовала независимо от Всемирной организации здравоохранения.
Лизе также выступает за усиление существующих ведомств, занимающихся охраной здоровья в ЕС. В марте-апреле во время первой волны пандемии Лизе, по его словам, работал врачом и не понаслышке знает о нехватке защитных масок и спецодежды. "Для многих врачей в Италии это означало смерть от COVID-19", — поясняет он, подчеркивая, что подобное больше не должно повториться.
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