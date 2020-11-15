В Европе появится независимое от ВОЗ ведомство по борьбе с пандемией

Страны Евросоюза должны скоординировать свои действия для борьбы с масштабными кризисами в сфере здравоохранения — такими, как нынешняя пандемия коронавируса. Об этом еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила на пресс-конференции в Брюсселе в среду, 11 ноября. "Мы все наблюдали последствия несогласованных мер, принятых (странами ЕС. — Ред.) на национальном уровне в первые недели и месяцы пандемии", — напомнила она, указав на "отсутствие подготовки, нехватку медицинского оборудования и ограниченные возможности тестирования".

Создание Европейского союза здравоохранения

Чтобы подобного не повторилось, Еврокомиссия (ЕК) хочет создать Европейский союз здравоохранения, который будет отслеживать развитие инфекционных заболеваний и в случае необходимости сможет объявить чрезвычайную ситуацию на уровне ЕС. "Речь идет о независимости от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)", — отметила Кириакидес. И добавила, что в наше время существует повышенный риск возникновения эпидемий, и Европа должна к ним лучше подготовиться.

Кроме того, в Брюсселе хотят расширить полномочия структур, связанных с вопросами здравоохранения. Так, Европейское агентство лекарственных средств должно будет отвечать не только за допуск вакцин и медикаментов на рынок, но и отслеживать нехватку лекарственных средств или медоборудования в странах ЕС и устранять ее на ранних этапах.

Также ЕК хочет укрепить Европейский центр профилактики и контроля заболеваний в Стокгольме. В дальнейшем он сможет запрашивать данные по конкретной стране и давать ей соответствующие рекомендации. Например, в вопросе об использовании защитных масок, о чем ранее не могли договориться на протяжении месяцев.

Кто и когда получит вакцину от коронавируса

Пока такой союз еще не создан, однако в некоторых областях здравоохранения ЕС уже действует централизованно. Так, один из главных вопросов сейчас — как Еврокомиссия распределит вакцину, разработанную фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer. По словам еврокомиссара Кириакидес, дозы вакцины будут распределяться пропорционально количеству населения той или иной европейской страны. Государства-члены будут сами решать, кого вакцинировать в первую очередь.