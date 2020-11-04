В Европе обнаружены больные с мутировавшим коронавирусом. Вакцина может оказаться бесполезной

По словам Фредериксен, обнаруженный у норок мутировавший коронавирус распространяется на людей и снижает способность к образованию антител. Кроме того, мутация представляет собой проблему для создаваемой вакцины от коронавируса.

Мутировавший коронавирус распространился на людей

В настоящее время выявлено 12 человек с мутировавшим вариантом коронавируса в Северной Ютландии, указала далее Фредериксен и предупредила, что он может распространиться не только на остальную часть Дании, но и во всем мире. Владельцам звероферм при этом будет оказана помощь, заявила министр по вопросам продовольствия и рыболовства Могенс Енсен.

Дания является крупнейшим в мире производителем меха норки. В стране работают 1139 норковых ферм, на которых в сумме живут около 15-17 миллионов норок. По данным датских властей, на более чем 200 фермах зарегистрированы случаи коронавируса, на 67 из них все звери уже уничтожены. В начале июня аналогичное решение приняли власти Нидерландов, в которых также фиксировались вспышки коронавируса на норковых фермах.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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