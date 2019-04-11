В Европе лишь в Белоруссии до сих пор применяется смертная казнь. Что мешает ее отменить?

Андрей Полуда считает, что власти лукавят, когда говорят о важности учета общественного мнения по этому вопросу. "В Беларуси власти довольно часто не советуются с народом и принимают политически и экономически непопулярные решения — как, например, знаменитый "декрет о тунеядстве", который вызвал многочисленные протесты в Беларуси. Почему в этот раз нельзя принять волевое политическое решение и отменить смертную казнь, тем более, что это улучшит имидж страны?", — задается вопросом правозащитник.

Все зависит от Лукашенко

Председатель Белорусского Хельсинского Комитета (БХК) Олег Гулак указывает, что еще "никогда не встречал ни одного хоть более менее вменяемого объяснения, почему вопрос смертной казни в Беларуси не решается, и что нужно, чтобы он решился".

Директор центра европейских трансформаций, политолог Андрей Егоров считает, что, "в принципе, ничего Беларуси не мешает отменить смертную казнь — это вопрос сугубо политической воли. Но почему власти не хотят это делать доподлинно не известно". По выражению политолога, упорство официального Минска связано скорее с иррациональными установками на этот счет, потому что логическое объяснение найти тут трудно.

Более того и политолог, и правозащитники сходятся во мнении, что решение об отмене смертной казни полностью зависит от мнения президента Беларуси Александра Лукашенко. Однако Лукашенко неоднократно подчеркивал свою приверженность использованию этой меры наказания и необходимости следовать "воле народа".

Политолог Егоров, пытаясь найти объяснение позиции белорусских властей в этом вопросе, предполагает, что "возможно, в умах властей живет идея о правильности применения смертной казни — мол, всех злодеев нужно казнить, и это является профилактикой правонарушений".

Но в действительности наличие смертной казни раскручивает спираль ненависти и негативно влияет на общество в целом, полагает правозащитник Андрей Полуда: "Ведь если государство имеет право убивать, даже прикрываясь восстановлением справедливости, то и граждане подсознательно могут считать, что и им это позволено".

Улучшит внешний имидж, но денег не принесет

В Беларуси бытует мнение, что власти используют сохранение смертной казни как потенциальный козырь в переговорах с европейскими партнерами, который при удобном случае можно будет обменять на различные преференции (в первую очередь — экономические). Однако политолог Андрей Егоров считает, что вопрос об отмене смертной казни в данном контексте играет скорее символическую роль: "Да, европейский партнеры ждут этого от Беларуси, но есть и другие, более критические и принципиальные вопросы".

По словам правозащитника Олега Гулака, не стоит ожидать, что после отмены смертной казни Беларуси мгновенно откроются все двери: "Это, безусловно, важный вопрос, но его одного не достаточно". Хотя, продолжает правозащитник, без отмены смертной казни "двери точно не откроются".

Вместе с тем эксперты уверены, что отмена (мораторий на применение) смертной казни положительно скажется на имидже Беларуси и может способствовать развитию сотрудничества с Европой.

Так, наличие смертной казни является препятствием для членства Беларуси в Совете Европы. Однако Андрей Егоров считает, что официальный Минск не очень-то туда и стремится: к некоторым конвенциям СЕ Беларусь может присоединяться и сейчас, но избежать участия в тех соглашениях, которые являются для Беларуси нежелательными. Например, подчинение юрисдикции Европейского суда по правам человека, в функции которого входит контроль за нарушением прав человека.

Внешнее давление не поможет

В вопросе отмены смертной казни внешнее давление не играет никакой роли, яркий тому пример — Соединенные Штаты (где сохраняется смертная казнь. — Ред.), уверен Андрей Егоров. По его мнению, "помочь позитивному разрешению проблемы могут не европейские партнеры, а консолидированное движение в Беларуси против смертной казни — то есть давление должно идти изнутри".

Правозащитник Андрей Полуда добавляет, что способствовать отмене смертной казни должно общественное мнение населения Беларуси по этому вопросу: "Важно, чтобы общество в Беларуси становилось более толерантным и не принимало как должное такой негуманный вид наказания".