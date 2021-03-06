В Европарламенте призвали использовать ”Северный поток — 2” против Москвы

”Он (”Северный поток 2”) экономически стабилизирует систему (президента РФ Владимира) Путина, которая действует в огромной степени против ЕС и его государств-членов”, — сказал Вебер.

По его словам, газопровод можно использовать ”как рычаг давления”, а его использование должно зависеть от ”дальнейшего поведения российского руководства”.

Вебер также призвал Европу быть увереннее во внешней политике и отказаться от ”наивности в отношениях с Путиным и другими геополитическими игроками”.

Ранее в Германии предложили три условия для завершения ”Северного потока — 2”

Реализация проекта ”Северный поток — 2” была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что ”Северный поток — 2” будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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