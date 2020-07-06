В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митингах в Москве

Бывший замминистра энергетики оппозиционер Владимир Милов и общественный деятель Алена Попова подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на применение технологии распознавания лиц во время митинга в 2019 году в Москве. Об этом РБК сообщили в международной правозащитной группе ”Агора”, документ есть в распоряжении редакции.

Это первая подобная жалоба в отношении России, а также в практике ЕСПЧ вообще, сказал РБК глава международной практики ”Агоры” Кирилл Коротеев, который вместе с адвокатом Валентиной Фроловой занимался подготовкой документа.

Камеры на кордоне

29 сентября 2019 года, вскоре после выборов в Мосгордуму, оппозиция провела согласованную акцию протеста на проспекте Сахарова. Территория митинга была оцеплена, и пройти на нее можно было только через полицейский кордон. Активисты заметили, что на рамках металлоискателей на уровне человеческого роста закреплены камеры видеонаблюдения.

Вероятно, акция 29 сентября стала первым мероприятием в России, где применили массовое (а не точечное) распознавание лиц, пишут авторы жалобы.

Вскоре Милов и Попова, которые участвовали в этой акции, потребовали cуд рассмотреть законность использования камер. Ответчиками по искам были департамент информационных технологий мэрии Москвы, Роскомнадзор и ГУ МВД по столице. Истцы ссылались на конституционный запрет на вмешательство в личную жизнь и на закон о защите персональных данных. ”Мы не даем разрешения на то, чтобы нас распознавали на городских камерах. Мы в большинстве своем не состоим в базах преступников и подозреваемых”, — говорила Попова, указывая также, что использование подобных технологий может быть небезопасно: данные могут утечь к злоумышленникам.

Полиция и мэрия в суде подтвердили, что камеры были оснащены технологией распознавания лиц. ”Система видеоаналитики в Москве используется в соответствии с законодательством Российской Федерации” и работает исключительно в интересах обеспечения безопасности жителей столицы, говорили в департаменте информационных технологий (ДИТ) мэрии.