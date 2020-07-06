06.07.2020, 14:40

В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митингах в Москве


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В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митингах в Москве
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Политики Владимир Милов и Алена Попова обжаловали в Страсбурге применение технологии распознавания лиц на митинге 29 сентября, сообщает РБК. Оно могло позволить мэрии и МВД собрать данные о тысячах сторонников оппозиции, считают они

Бывший замминистра энергетики оппозиционер Владимир Милов и общественный деятель Алена Попова подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на применение технологии распознавания лиц во время митинга в 2019 году в Москве. Об этом РБК сообщили в международной правозащитной группе ”Агора”, документ есть в распоряжении редакции.

Это первая подобная жалоба в отношении России, а также в практике ЕСПЧ вообще, сказал РБК глава международной практики ”Агоры” Кирилл Коротеев, который вместе с адвокатом Валентиной Фроловой занимался подготовкой документа.

Камеры на кордоне

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29 сентября 2019 года, вскоре после выборов в Мосгордуму, оппозиция провела согласованную акцию протеста на проспекте Сахарова. Территория митинга была оцеплена, и пройти на нее можно было только через полицейский кордон. Активисты заметили, что на рамках металлоискателей на уровне человеческого роста закреплены камеры видеонаблюдения.

Вероятно, акция 29 сентября стала первым мероприятием в России, где применили массовое (а не точечное) распознавание лиц, пишут авторы жалобы.

Вскоре Милов и Попова, которые участвовали в этой акции, потребовали cуд рассмотреть законность использования камер. Ответчиками по искам были департамент информационных технологий мэрии Москвы, Роскомнадзор и ГУ МВД по столице. Истцы ссылались на конституционный запрет на вмешательство в личную жизнь и на закон о защите персональных данных. ”Мы не даем разрешения на то, чтобы нас распознавали на городских камерах. Мы в большинстве своем не состоим в базах преступников и подозреваемых”, — говорила Попова, указывая также, что использование подобных технологий может быть небезопасно: данные могут утечь к злоумышленникам.
Полиция и мэрия в суде подтвердили, что камеры были оснащены технологией распознавания лиц. ”Система видеоаналитики в Москве используется в соответствии с законодательством Российской Федерации” и работает исключительно в интересах обеспечения безопасности жителей столицы, говорили в департаменте информационных технологий (ДИТ) мэрии.

Савеловский и Тверской суды сочли использование распознавания лиц обоснованным и не нарушающим права граждан. Кроме того, как подчеркивал Савеловский суд, точность технологии — всего 65%, а значит, говорить о безошибочной установке личности каждого попавшего в кадр человека не приходится. Мосгорсуд утвердил эти решения.

Вторжение в частную жизнь и свободу собраний

Попова и Милов считают, что сплошное применение технологии распознавания лиц на митинге 29 сентября нарушило право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность, идя на митинг, избежать процедуры идентификации нарушала право на свободу собраний (ст. 11). Такое вмешательство в права граждан было несоразмерно своим целям, полагают заявители: перед митингом власти не получали никакой информации, позволяющей думать, что акция примет насильственный характер, что на ней планируются провокации или теракты.

”Ни власти Москвы, ни МВД не указали причин, почему [для массового распознавания лиц] была выбрана именно эта акция. Никакой информации о конкретных угрозах общественному порядку предоставлено не было”, сказано в документе. Вместе с тем ”демонстрация была анонсирована как крупное собрание политической оппозиции, поэтому неизбирательное использование технологии распознавания лиц привело к сбору биометрических данных о тысячах сторонников оппозиции”.

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