В ЕС представили стратегию борьбы с сексуальным насилием над детьми

Евросоюз в будущем должен более жестко бороться с сексуальным насилием над детьми. Срочно необходимы "четкие инструменты" для борьбы против этих "гнусных преступлений" заявила в пятницу, 24 июля, комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон, представляя в Брюсселе новую, рассчитанную до 2025 года, стратегию противодействия насилию над детьми.

В частности, фирмы, представляющие интернет-услуги, могут обязать передавать правоохранительным органам информацию о поставщиках незаконного контента. Кроме того, может быть создан новый Европейский центр по борьбе с сексуальным насилием над детьми, куда, в частности, будет стекаться информация о подобных преступлениях от благотворительных организаций, занимающихся профилактикой и оказывающих помощь жертвам подобных преступлений. Должны быть также расширены информационные возможности правоохранительных органов стран-членов ЕС.

Повышенное внимание Еврокомиссии к теме связано с оценками экспертов, согласно которым каждый пятый ребенок в Европе подвергаются сексуальному насилию, указывает агентство dpa. В Брюсселе исходят из того, что пандемия коронавирусной инфекции и меры борьбы с ней еще более обострили проблему. "Организованная преступность в сфере сексуального насилия над детьми во время пандемии усилила свои позиции", — заявила Ильва Йоханссон.